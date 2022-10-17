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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ترتيب الكرة الذهبية.. رياض محرز يحتل المركز الـ 12

رياض محرز
رياض محرز

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن أصحاب المراكز من 12 إلى 15 في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ترتيب الكرة الذهبية

واحتل الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي المركز الثاني عشر، فيما جاء خلفه الإيفواري سيباستيان هالير مهاجم بورسيا دورتموند، بينما احتل البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول، ورافاييل لياو جناح ميلان الإيطالي، المركز الرابع عشر بعد تساويهما في عدد الأصوات.

وتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الـ 20 بترتيب المراكز، فيما تقاسم الثلاثي دوسان فلاهوفيتش والكولومبي لويس دياز والبرازيلي كارلوس كاسيميرو احتلال المركز الـ 17 بعد تساويهم في نفس العدد من الأصوات، بينما احتل الهولندي فيرجيل فان دايك المركز السادس عشر.

وتساوى 3 لاعبين في المراكز من 22 إلى 24 بعد جمعهم نفس العدد من الأصوات، فيما احتل هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي المركز الـ 21.

وتساوى 6 لاعبين في المراكز من 25 إلى 30 بعد جمعهم نفس العدد من الأصوات.

وجاء قائمة اللاعبين في الترتيب من المركز 12 إلى 30 كالآتي

  • 12- رياض محرز ( مانشستر سيتي) إنجلترا
  • 13- سيباستيان هالير ( بورسيا دورتموند - أياكس) كوت ديفوار
  • 14- فابينيو ( ليفربول) البرازيل
  • = رافاييل لياو ( ميلان) البرتغال
  • 16 - فيرجيل فان دايك ( ليفربول) هولندا
  • 17- لويس دياز ( ليفربول) كولومبيا
  • = كاسيميرو ( مانشستر يونايتد - ريال مدريد) - البرازيل
  • =دوسلان فلاهوفيتش ( يوفنتوس - فيورنتينا ) صربيا
  • 20- كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد) البرتغال
  • 21- هاري كين ( توتنهام هوتسبير الإنجليزي) إنجلترا
  • 22- ترينت ألكسندر أرنولد ( ليفربول الإنجليزي) إنجلترا
  • = برناردو سيلفا ( مانشستر سيتي الإنجليزي) البرتغال
  • = فيل فودين ( مانشستر سيتي الإنجليزي) البرتغال
  • 25 - أنطونيو روديجير ( ريال مدريد الإسباني - تشيلسي الإنجليزي) - ألمانيا
  • =يوزوا كيميتش ( بايرن ميونخ الألماني) - ألمانيا
  • = جواو كانسيلو ( مانشستر سيتي الإنجليزي) البرتغال
  • = مايك ماينان ( ميلان الإيطالي) فرنسا
  • = كريستوفر نكونكو ( لايبزيج الألماني) - فرنسا
  • = داروين نونيز ( ليفربول الإنجليزي - بنفيكا البرتغالي) - أوروجواي

ويتواجد محمد صلاح في قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية عن الموسم الماضي.

وسيتم الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي، اليوم الاثنين، في حفل يُقام بالعاصمة الفرنسية باريس.

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