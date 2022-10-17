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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بث فيديوهات تحريضية لصالح الإخوان .. الداخلية : ضبط شخص يدعي أنه سيدة تعمل بالشرطة

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية ضبط أحد الأشخاص يدعى أنه سيدة وتعمل بالشرطة، ويقوم ببث فيديوهات وتسجيلات تحريضية مفبركة لصالح جماعة الإخوان الإرهابية للإيحاء بوجود مؤيدين لها.

في سياق آخر قامت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة  بالتنسيق مع قطاعى الأمن (الوطنى – العام) برصد نشاط (تشكيل عصابى) تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق إستخدام إحدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية "نقل فنطاس ، محددة " بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس ، لترويجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية .

 وبإجراء التحريات أمكن رصد وتحديد التشكيل العصابى المشار إليه مكون من (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية - السويس").

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