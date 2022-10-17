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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية .. الكشف على 1200 حالة خلال قافلة طبية مجانية بالعبور

جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة

أنهت القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية أعمالها بمنطقة الحى الثانى بمدينة العبور وذلك ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين.

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وضمت القافلة العديد من التخصصات منها "الأطفال والباطنة والأسنان والجلدية والنساء والجراحة وتحليل دم  بالإضافة الى الأشعة وتحاليل وفحوصات الطبية المختلفة وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا ، ونجحت القافلة فى توقيع الكشف الطبى على 1200 حالة مرضية وصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان.

كما ضمت القافلة خدمة إصدار التقارير الطبية لمرضى الأمراض المزمنة وصرف الأدوية لهم ، وكذلك تنظيم لقاءات للتثقيف الصحي وخدمات تنظيم الأسرة بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

من ناحية اخرى عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا موسعا بحضور ممثلي إدارة المهندسين العسكريين لمتابعة تنفيذ أعمال مشروع الإسكان الجاري تنفيذه بمدينة شبرا الخيمة وقليوب بمنطقة تقاطع الطريق الدائري مع محور الفريق العصار ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بحضور الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق بهدف تذليل كافة المعوقات والوصول للانتهاء من توصيل شبكات المرافق وفق الجداول الزمنية المحددة له.

ويقع المشروع على مساحة (201) فدان ما يعادل 845 ألف م² بنسبة بنائية 68.7% بإجمالي عدد 289 عمارة لعدد 5 مواقع عاملة بإجمالي عدد 16536 وحدة سكنية وعدد 30 منشأ خدمي لخدمة عدد 68200 نسمة بإجمالي 550 ألف متر مربع مسطحات خضراء.

وأوضح الهجان أن المشروع يتكون من عدد 104 عمارة استثماري وعدد 84 عمارة متوسط وعدد 101 عمارة إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الخدمية من بينها عدد 11 حضانة وعدد 9 مول تجاري مكون من 128 محلا وعدد 4 مخابز وعدد 4 ملاعب خماسي.

وثمن " الهجان" جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المهندسين العسكريين وحرصها على الانتهاء من المشروع في زمن قياسي وبأعلى معايير الجودة فى التنفيذ، مشيرا إلى أهمية المشروع كسابقة أولى للمحافظة في إقامة مشروع إسكانى ذو موقع متميز داخل المحافظة. 

واشار الهجان الى أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 68.7% حتى الآن، وأنه تم الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية والبنائية، وجاري العمل في التشطيبات الداخلية والواجهات الخارجية للعمارات، بالإضافة إلى أعمال المرافق تمهيدا للبدء في أعمال الرصف والتجميل، والمساحات الخضراء، وأماكن انتظار السيارات.

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القليوبية الأمراض المزمنة مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة قافلة طبية محافظ القليوبية مشروع تطوير عواصم المحافظات

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