القاهرة للدراسات: المؤتمر الاقتصادي وقمة المناخ رسالة جذب للمستثمرين

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر المناخ رسالة للمستثمرين ولأصحاب الشركات ورجال الأعمال أنه لدينا فرص استثمارية قوية.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن "مؤتمر قمة المناخ عالمي، ويبعث رسالة بأن هناك استقرارا سياسيا وأمنيا داخل مصر بشكل كبير".

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات أن "قيمة مصر ومكانتها الدولية والإقليمية فى محيط الوطن العربى كدولة عظمى تستطيع استضافة هذه المؤتمرات".

وأشار إلي أن هناك خطة بمؤتمر المناخ لتحويل التعهدات إلى آلية تنفيذ على أرض الواقع، وتنفيذ من جانب الدول المتقدمة.

