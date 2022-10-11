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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم الأزمة العالمية.. عبد المنعم السيد: معدل النمو الاقتصادي وصل 4.8%..فيديو

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي 4.8%، وهو معدل جيد على الرغم من الأزمة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

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وقال “السيد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” عبر فضائية “الحياة”، أن الدولة تقوم بضخ عدد من الاستثمارات؛ حتى تقدر على دعم الأسر التى في حاجة إلى الرعاية.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التضخم في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تجاوز حاجز 10%، مما له تأثير كبير على الأسعار هناك. 

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