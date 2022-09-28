عبد المنعم السيد: مصر لديها فرصة اجتذاب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار .. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن المؤتمر الاقتصادي الذي سيقام فى مصر سوف يناقش شيئين مهمين جدا وهما المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار العالمي والمصري بشكل كبير، وحركة رؤوس الأموال أصبحت تنخفض بنسبة 33% وأصبحت الدول الأوروبية تحتفظ بالمستثمرين التي لديها.

وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن الأسواق الناشئة التي منها مصر فقدت جزء كبير جدا من ما يطلق عليه الأموال الساخنة او الاستثمارات في أدوات الدين سواء فى أذون خزانة أو سندات فى الخزانة.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحل الوحيد لمصر هو جذب استثمارات مباشرة، موضحا أن مصر لديها الفرصة لاجتذاب استثمارات بقيمة 30 أو 40 مليار دولار.