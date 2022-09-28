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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المنعم السيد: مصر لديها فرصة اجتذاب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار .. فيديو

عبد المنعم السيد
عبد المنعم السيد

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن المؤتمر الاقتصادي الذي سيقام فى مصر سوف يناقش شيئين مهمين جدا وهما  المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار العالمي والمصري بشكل كبير، وحركة رؤوس الأموال أصبحت تنخفض بنسبة 33% وأصبحت الدول الأوروبية تحتفظ بالمستثمرين التي لديها.

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عبد المنعم السيد: توطين التكنولوجيا الصناعية وجذب استثمارات مباشرة أهم ملفات المؤتمر الاقتصادي

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عبد المنعم السيد: تحويلات المصريين في الخارج بلغت 32 مليار دولار.. فيديو

وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن الأسواق الناشئة التي منها مصر فقدت جزء كبير جدا من ما يطلق عليه الأموال الساخنة او الاستثمارات في أدوات الدين سواء فى أذون خزانة أو سندات فى الخزانة.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحل الوحيد لمصر هو جذب استثمارات مباشرة، موضحا أن مصر لديها الفرصة لاجتذاب استثمارات بقيمة 30 أو 40 مليار دولار. 

عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية المؤتمر الاقتصادي مصر الاستثمار العالمى

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