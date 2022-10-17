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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتاة الدليفري: أحب العمل الحر وبدأت بالدراجة

فتاة الدليڤري
فتاة الدليڤري

قالت فتاة الدليڤري رنا عمر، إنها تدرس في الفرقة الثانية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، وتدرس بجانبها بأكاديمية خاصة قسم تمريض، مضيفة أنها كانت تحلم بدخول كلية طب أسنان، ولكن لم يحالفها الحظ والتوفيق.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناةetc، اليوم الاثنين، أن فكرة عملها دليفري في توصيل الطلبات جاءتها ولكن فكرت أنها تعمل بواسطة سكوتر ولكنها لم يكن معها سيولة مالية كافية في البداية، ما جعلها تستخدم عجلة مؤقتا، مضيفة: أخدت رأي أصحابي في الموضوع واحدة صحبتي قالتلي إنتي كدا هتبقي فتنة للبنات ولكن حاولت أتجاهل رأيها وسألت شيخ قالي اعملي اللي انتي عايزاه طالما مضطرة".

وتابعت: “أرفض العمل عند أي شخص، لاني أحب العمل الحر”، مضيفة أنها تستطيع التوفيق بين عملها ودراستها في الجامعة والأكاديمية، مشيرة إلى أنها لاقت اعتراضا كبيرا على عملها من قبل أهلها ولكن والدها وافق في النهاية أن يمنحها حريتها في الاعتماد على نفسها.

فتاة الدليڤري رنا عمر فتاة الدليڤري توصيل الطلبات سكوتر كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

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