الشوادفي: يجب تخفيض مؤشر فائدة الاقتراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق، إن الدولة لديها فرص كبيرة في جميع القطاعات، وذلك بسبب اتجاهها نحو تحسين البنية التحتية منذ 2014.

وأوضح الشوادفي خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"،: "العالم مر بأزمات متتالية بداية من أزمة كورونا حتى الحرب الروسية ـ الأوكرانية، لهذا فإن معدل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع الأسعار كلها نتائج حتمية".

وأكمل: "يجب تخفيض مؤشر فائدة الاقتراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يتم توطين هذه الصناعات والمساهمة في تقليل معدل الاستيراد".