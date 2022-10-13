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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الشوادفي: الدولار لا يزال يتحكم في معظم العملات الأجنبية

الدولار
الدولار

قال الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي؛ إن الدولار الأمريكي هو المقوم الأساسي لكافة السلع الخدمات على مستوى العالم منذ عام 1936 وظهر هذا خلال تحريك سعر الفائدة في البنوك الأمريكية فتهاوت معظم عملات العالم أمام الدولار الأمريكي.

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سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 13-10-2022

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أضاف محمد الشوادفي؛ خلال لقائه في برنامج حديث الاخبار والمذاع على قناه إكسترا نيوز مع الإعلامية ريهام السهلي أن الدولار لازال يتحكم في معظم العملات الأجنبية.

أوضح الخبير الإقتصادي أن تم رفع التضخم من على أمريكا في عام 2019؛ موضحا أن عندما رفعت امريكا سعر الدولار ارتفعت أسعار المنتجات ومدخلات الإنتاج؛  أدى ذلك إلى قله جذب الاستثمارات في أوروبا.

 

 


 

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