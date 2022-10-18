بسبب التصحر وقلة المياه.. فاو تحذر: العراق الأكثر تأثرا بتغير المناخ

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" وبرنامج الأغذية العالمي، من أن العراق أصبح من أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي.

وذكر تقرير للمنظمتين، أن العراق يعتبر من أكثر دول العالم تأثرا بالتداعيات الناتجة عن تغير المناخ، مشيرتان إلى أن هذا يعني أن الزراعة في البلاد قد تصبح عرضة لأجواء مناخية متطرفة صيفا وشتاء.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق، علي رضا قريشي، إن تداعيات التغير المناخي ستؤثر على الفئات الأكثر فقرا، في ظل تراجع الحيازات الزراعية للمزارعين.

وحث التقرير، السلطات العراقية، والجهات المعنية، على استخدام أنظمة زراعة وري ذكية، تتناسب مع الخطر الذي يهدد القطاع الزراعي في البلاد بسبب التغير المناخي.

ويعاني العراق منذ سنوات من تراجع مستمر في الإيرادات المائية الواردة عبر رافدي دجلة والفرات، وفاقم من أزمة نقص المياه أيضا في العراق قلة الأمطار المتساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية.

وسابقا، حذر المجلس النرويجي للاجئين، من تفاقم كارثة ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مستويات الأمطار والجفاف في جميع أنحاء العراق، ما يؤدي لحرمان الأهالي من مياه الشرب ومياه الري، ولعرقلة عمليات توليد الكهرباء نتيجة شح ونفاذ مياه السدود، وهذا يؤثر بدوره على عمل المرافق العامة الأساسية، بما في ذلك قطاع الخدمات الصحية.

وأشار في تقرير صدر عنه إلى أن أكثر من 7 ملايين مواطن في العراق مهددون جراء فقدان الوصول لمياه الفرات بالإضافة إلى الجفاف، الذي يعرض مئات الكيلومترات من الأراضي الزراعية لخطر الجفاف التام.

وتعكس الإحصاءات المفزعة، فداحة الأزمة التي تعصف بالعراق جراء الجفاف والتصحر وتراجع منسوب المياه الجوفية، وتراجع القطاعات الزراعية والإنتاجية الأخرى المترابطة، بما يهدد الأمن الغذائي والمائي للبلاد.