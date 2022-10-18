الصين تجند طيارين إنجليز والمخابرات البريطانية تحذر من تسريب معلومات حساسة

كان رئيس الصين شي جين بينج يتطلع إلى 'تحديث' جيش التحرير الشعبي بحلول عام 2035 ووعد الزعيم الصيني الأحد الماضي 'بعدم التخلي أبدًا عن استخدام القوة' في سعيه لإعادة التوحيد 'السلمي' مع تايوان.



ويقال إن بعض الطيارين البريطانيين السابقين عُرض عليهم ما يصل إلى 270 ألف دولار لتعليم الجيش الصيني الطرق التي يعمل بها طيارو الصين والطائرات الغربية.

وعلمت حكومة المملكة المتحدة بتجنيد عدد قليل من الطيارين العسكريين السابقين لمساعدة القوات الصينية في وقت مبكر من عام 2019، لكنها تعاملت مع هذه القضية 'على أساس كل حالة على حدة'.

ومع ذلك، الآن بعد أن تم تخفيف قيود السفر الوبائية، يبدو أن الحوادث قد زادت، ما دفع المملكة المتحدة إلى إصدار تنبيه استخباراتي يحذر الطيارين من العمل في الجيش الصيني.

وقال مسئول غربي في بيان ‘إنهم هيئة جذابة للغاية من الناس لنقل تلك المعرفة بعد ذلك’ مضيفا 'يتطلب الأمر طيارين غربيين يتمتعون بخبرة كبيرة للمساعدة في تطوير تكتيكات وقدرات القوات الجوية العسكرية الصينية.'

ووفقًا لمتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، فإن المملكة المتحدة "تتخذ خطوات حاسمة لوقف مخططات التجنيد الصينية التي تحاول البحث عن طياري القوات المسلحة البريطانية والعاملين السابقين لتدريب أفراد جيش التحرير الشعبي في جمهورية الصين الشعبية'.

وأبلغ مسؤول صحفي في إفادة صحفية: 'لقد رأينا أنها تتزايد بشكل كبير'. انها قضية مستمرة '.

ويُقال إن الطيارين يتم تجنيدهم من قبل جهات اتصال خارجية تربطهم علاقات بأكاديمية طيران 'خاصة' في جنوب إفريقيا ، حسبما أوضح المسؤولون.

ويتم تجنيد الطيارين ، الذين لديهم خبرة في مجموعة واسعة من الطائرات المختلفة باستثناء طائرات F-35 ، من جميع أنحاء الجيش البريطاني ولا يقتصرون على سلاح الجو الملكي فقط. حتى الآن ، لا يوجد دليل يشير إلى أن أي طيار سابق في سلاح الجو الملكي قد انتهك قانون الأسرار الرسمية ، الذي ينص على حماية أسرار الدولة والمعلومات الرسمية المتعلقة بالأمن القومي.

وحذرت حكومة المملكة المتحدة الطيارين البريطانيين من الكشف عن معلومات حساسة للجيش الصيني ويطلب من أي شخص يتم الاتصال به إبلاغ وزارة الدفاع بالحادثة حتى يمكن مراقبة الموقف.