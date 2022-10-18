بروتوكول تعاون بين جائزة خليفة الدولية والزراعة المكسيكية لتنظيم مهرجان للتمور

وقعت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمروالابتكار الزراعي بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الزراعة والتنميةالريفية في الولايات المتحدة المكسيكية الخاص بتنظيم المهرجان الدولي الأول للتمورالمكسيكية خلال الفترة 09 – 13 نوفمبر 2022.

جرت مراسم التوقيع (عن بُعد) يومالاثنين 17 أكتوبر 2022 في كل من مقر وزارة الزراعة بالمكسيك ومقر الأمانة العامةللجائزة بابوظبي، بحضور كل من أحمد المنهالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المكسيك، و لويس ألفونسو غارسيا دي ألبا، سفيرالمكسيك لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، و سانتياغو أرغويلوكامبوس، منسق عام وزارة الزراعة والتنمية الريفية بالمكسيك، والدكتور عبد الوهاب زايد،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

رحب سانتياغو أرغويلو كامبوس، بالحضور مشيداً بجهوددولة الإمارات العربية المتحدة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيسمجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاجوتصنيع وتسويق التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

من جهته فقد أشار أحمد المنهالي، سفير دولةالإمارات العربية المتحدة لدى المكسيك الى أهمية التعاون بين الأمانة العامة لجائزة خليفةالدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مع وزارة الزراعة في المكسيك في تنظيمالمهرجان الدولي الأول للتمور المكسيكية بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع الواعد بمايحقق رؤية وأهداف البلدين الصديقين.

كما رحب لويس ألفونسو غارسيا دي ألبا، سفير المكسيك لدى دولة الإمارات العربية المتحدة،بالموقع الريادي الذي حققته دولة الإمارات في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاجالتمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لما له من أهمية في مد جسور التعاونبين البلدين لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته فقد أوضح الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة بأنهذا البروتوكول يأتي ليؤكد على المصداقية الدولية التي حققتها الجائزة بفضل توجيهاتودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوانالرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، بصفتها أكبر منصة دولية لبناء الشراكات ذات العلاقة بتنميةوتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.