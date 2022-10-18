تحذير.. تحدي الموت على تيك توك يتسبب في وفاة عشرات المراهقين حول العالم|تفاصيل

كشفت الدكتورة سهام حسن، أخصائي نفسي وتعديل سلوك الأطفال، تفاصيل عن تسبب تحدي الموت على تيك توك فى وفاة عشرات المراهقين حول العالم.

وقالت "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، إن مرحلة المراهقة تبدأ من ست تسع سنوات حتى 18 عاما، مشيرة إلى أن هذا التريند جميع ضحاياه مراحلهم العمرية تبدأ من عشر أو 11 سنة.

وأضافت أن من يقوم بعمل أى تحدٍ يستغل فكرة أن المراهق يريد إثبات وجوده، معقبة: "المراهق يكون دائما لديه فكرة أنه كبر وأصبح شابا ومسئولا عن قراراته، وبالتالي غياب دور الأسرة فى إعطاء الابن مساحة من الحضور تكون غائبة، وعندما تأتي لعبة إلكترونية أو تريند مثل هذا يشعر بها المراهق بالتنافس وأنه فى مجال إثبات نفسه".

وأوضحت أن الإنسان عموما يكون شغوفا نحو تكرار التجارب التي يكون وراءها لفت الانتباه أو يوجد بها فكرة الانبهار.

وتابعت: “هناك من يفكر أنه يريد أن يموت مثل موتة أى شخص آخر لمجرد أنها ملفتة، ويجب توعية المراهق بتلك المرحلة التي يمر بها، والمشاعر والانفعالات التي تكون موجودة فى تلك المرحلة”.