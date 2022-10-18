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أخبار العالم

منظمة إرهابية ..رسالة قوية من واشنطن لـ هيئة تحرير الشام في سوريا

صدى البلد

دعت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة السورية دمشق، هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) إلى سحب قواتها من عفرين "على الفور"، مطالبة جميع الأطراف بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

ونشرت السفارة الأميركية عبر حسابها على فيسبوك، الثلاثاء  "نشعر ببالغ القلق من التوغل الأخير لهيئة تحرير الشام"، متهمة أنها "منظمة مصنفة كإرهابية، في شمال حلب".

ودعت واشنطن هيئة تحرير الشام إلى سحب قواتها من المنطقة "على الفور".

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة في شمال غرب سوريا، مطالبة جميع الأطراف بـ"حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم".

في السياق، قتل 58 شخصاً، بينهم عشرة مدنيين، خلال عشرة أيام من اقتتال داخلي بين فصائل معارضة سورية موالية لأنقرة في شمال سوريا، دخلت على خطّه هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) لتحقّق تقدماً في مناطق نفوذ تركيا.

وأسفرت عشرة أيام من الاقتتال الداخلي، وفق المرصد، عن مقتل 28 عنصراً من هيئة تحرير الشام و20 مقاتلاً من الفصائل المتحاربة، فضلاً عن عشرة مدنيين.

ويتقاسم حوالى 30 فصيلاً، ضمن ما يعرف بالجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة التي تقدم له التجهيزات والسلاح والتمويل، السيطرة على منطقة حدودية في شمال محافظة حلب تمتد من جرابلس في الريف الشمالي الشرقي إلى عفرين في ريفها الغربي، مروراً بمدن رئيسية مثل الباب وأعزاز. وتنتشر في تلك المنطقة قوات تركية أيضا.

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بدأت الاشتباكات بين فصيل الجبهة الشامية وفصيل الحمزة (الحمزات) المواليين لأنقرة في مدينة الباب، بعد اتهام الجبهة الشامية فصيل الحمزة بقتل ناشط إعلامي. ثم توسّعت الى مناطق أخرى مع انضمام فصائل أخرى إلى المعارك دعما للجانبين، من دون أن تتدخل القوات التركية لفضها.

ودخلت هيئة تحرير الشام على خط الاقتتال عبر دعم فصائل على حساب أخرى، إلى أن تمكنت من السيطرة على منطقة عفرين كاملة للمرة الأولى، وفق مسؤول في الفصائل.

وأفاد المرصد أنه بعد أسبوع من الاشتباكات، تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتقاتلين ينص على أن تتسلم الهيئة المؤسسات الخدمية والاقتصادية، وتتولى إرساء الأمن في عفرين، وتنشر عناصرها عند المعابر الفاصلة مع مناطق قوات الحكومة السورية والإدارة الذاتية.

وكان من المفترض أن يشمل الاتفاق المناطق الأخرى، لكن بعد يومين من هدوء حذر عادت واندلعت مواجهات بين هيئة تحرير الشام من جهة، وفصيلي الجبهة الشامية وجيش الإسلام من جهة ثانية.

وأفاد المرصد عن تقدم هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، وبينها الحمزة وحركة أحرار الشام، ليل الاثنين الثلاثاء في محيط مدينة أعزاز التي تعد معقل الجبهة الشامية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن الثلاثاء "لم تكن هيئة تحرير الشام لتدخل المنطقة دون موافقة تركيا"، مشيرا الى أن "فصائل تركمانية تدخلت ليلا للفصل بين الجهتين غالباً بطلب من تركيا"، بعد تظاهرات احتجاج حصلت في المنطقة.

ومنذ دخول الهيئة إلى عفرين، تظاهر المئات من السكان خلال اليومين الماضيين في مدن عدة رفضاً لدخول الهيئة، مناطقهم.

وسيطرت هيئة تحرير الشام على محافظة إدلب (شمال غرب) في مطلع 2019 إثر عامين من اشتباكات متقطعة مع فصائل أخرى. ولطالما سهّلت لها تركيا طرق الإمداد، والتنقّل عبر الحدود.

 

 

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