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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رضا حجازي يكشف خطة الوزارة بشأن حوكمة المدارس الخاصة

وزير التعليم
وزير التعليم

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إعداد خطة لحوكمة المدارس الخاصة، فيما يتعلق بمنح تراخيص إنشاء المدارس، لحل تعقيد الإجراءات.

 

وقال أمام جلسة البرلمان: التقديم سيكون من خلال منصة إليكترونية، وصولا إلى استلام الترخيص اللازم لبناء المدرسة، مشيرا إلى أنه سيتم تصنيف المدارس مثل الفنادق بعدد النجوم.

 

وأكد وزير التربية والتعليم، أن التقييم ليس على مستوى البناء، ولكن على حسب مستوى الآداء التعليمي، لافتا إلى أن هذا الأمر أيضا سيؤثر في أسعار الدراسة بهذه المدارس.

 

وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل دراسة يتم إعدادها حاليا بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمساهمة فى حل مشكلة العجز فى عدد المعلمين.

 

وقال: تقوم الفكرة على تقليل مدة الدراسة بكليات التربية لتصبح 3 سنوات فقط بنظام الساعات المعتمدة، وأن يكون العام الرابع بمثابة تدريب عملي لدى وزارة التربية والتعليم وهو ما سيساعد فى سد العجز فى عدد المعلمين.

 

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم: : لا تطوير في العملية التعليمية بدون الارتقاء بمستوى المعلمين، ولابد أن يحصل على وضعه المادي والمعنوي . 

رضا حجازى وزير التربية والتعليم حوكمة المدارس الخاصة منصة إليكترونية العملية التعليمية نظام الساعات المعتمدة

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