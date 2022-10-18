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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

علاء السقطي: توسيع قواعد الصناعة الطريق الأساسي للحد من الاستيراد.. فيديو

المهندس علاء السقطي
المهندس علاء السقطي

أكد  المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المستثمر الصناعي، تتضمن كثرة الإجراءات وإطالة المدة.

علاء السقطي: المشروعات الصغيرة سبب نجاح الدول الصناعية الكبرى

علاء السقطي: الرئيس السيسي وعد بتذليل عقبات الإستثمار في مصر.. فيديو

وقال علاء السقطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن  الدولة تتوجه نحو تذليل عقوبات المستثمر الصناعي حتي يبدأ الإنتاج بصورة سليمة.

 

وتابع رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حجم استيراد الدولة ضخم في منتجات يمكن أن يتم تصنيعها بسهولة، لذا لا بد من توسيع قواعد الصناعة للحد من الاستيراد.

 

 نحو المشروعات الصغيرة

وأشار علاء السقطي إلى أن لا بد من توجه الدولة نحو المشروعات الصغيرة، وأيضا العمل على نشأة مصنعين صغار لتغذية الصناعات الكبرى، مع تقديم حوافز للمستثمرين لدعم الصناعات. 

 

علاء السقطى قواعد الصناعة الاستيراد المشروعات الصغيرة الرئيس السيسي

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