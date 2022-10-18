علاء السقطي: توسيع قواعد الصناعة الطريق الأساسي للحد من الاستيراد.. فيديو

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المستثمر الصناعي، تتضمن كثرة الإجراءات وإطالة المدة.

وقال علاء السقطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن الدولة تتوجه نحو تذليل عقوبات المستثمر الصناعي حتي يبدأ الإنتاج بصورة سليمة.

وتابع رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حجم استيراد الدولة ضخم في منتجات يمكن أن يتم تصنيعها بسهولة، لذا لا بد من توسيع قواعد الصناعة للحد من الاستيراد.

نحو المشروعات الصغيرة

وأشار علاء السقطي إلى أن لا بد من توجه الدولة نحو المشروعات الصغيرة، وأيضا العمل على نشأة مصنعين صغار لتغذية الصناعات الكبرى، مع تقديم حوافز للمستثمرين لدعم الصناعات.