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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت: نتضامن مع السعودية عقب قرار أوبك بلس

صدى البلد

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن دولة الكويت الكامل والشامل مع المملكة العربية السعودية، حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك بلس" مؤخرًا، والتي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص.

وأشادت الخارجية الكويتية، في بيان، اليوم الثلاثاء، بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودورها في معالجتها بما يحفظ المصالح المشتركة للدول ويصون الأمن والسلم الدوليين، ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأكدت أن القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك بلس" جاء بناءً على دراسات اقتصادية خالصة تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، منوهةً أن هذا القرار جاء بإجماع كافة الدول الأعضاء في "أوبك بلس" وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية.
 

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