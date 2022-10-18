فيتوريا يهنئ صلاح بخامس أفضل لاعبي العالم ..ويوجه رسالة للاعب

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على تهنئة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب بعد حصوله على المركز الخامس لأفضل لاعبي العالم.



وكتب روي فيتوريا على صفحته عبر إنستجرام " مبروك صلاح ويجب أن تكون أفضل".

وصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء إجازته ، وحضر مباراة البنك الأهلي و فاركو المقامة حالياً ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري.

وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة، إعتماد جائرة لأفضل لاعب في كل مباراة بالدوري الممتاز والذى إنطلق اليوم بمباراة أسوان و الاتحاد السكندري في الجولة الأولى للدوري.



وتقرر أن يتم تخصيص جائزة من قبل شركة بريزنتيشن سبورت لأفضل لاعب عقب كل مباراة بالدوري الممتاز.