عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا يهنئ صلاح بخامس أفضل لاعبي العالم ..ويوجه رسالة للاعب

فيتوريا مع محمد صلاح
فيتوريا مع محمد صلاح

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على تهنئة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب بعد حصوله على المركز الخامس لأفضل لاعبي العالم.


وكتب روي فيتوريا على صفحته عبر إنستجرام " مبروك صلاح  ويجب أن تكون أفضل".

 

وصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء إجازته ، وحضر مباراة البنك الأهلي و فاركو المقامة حالياً ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري.

 

وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة،  إعتماد جائرة لأفضل لاعب في كل مباراة بالدوري الممتاز والذى إنطلق اليوم بمباراة أسوان و الاتحاد السكندري في الجولة الأولى للدوري.


وتقرر أن يتم تخصيص جائزة من قبل شركة بريزنتيشن سبورت لأفضل لاعب عقب كل مباراة بالدوري الممتاز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وهذه غرامة المخالفين | تفاصيل

3 حالات لحصول الابن على معاش الوالد بعد تجاوز 21 سنة

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

عيني عينك.. قصة أكبر "سرقة" في حفل الكرة الذهبية بطلها محمد صلاح

عاد معتذرا| وفاء عامر تحسم الجدل بشأن انفصال آيتن عن عز العرب

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: مراجعة الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر الاقتصادي.. تفاصيل

برأسية قوية.. ميدو جابر يتقدم بالهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا أمام المصري

قاذفات روسية تحلق قرب ولاية أمريكية

تمنع الدخلاء.. خبير تعليم يعدد مزايا السناتر الخاصة

منتخب شباب الريشة الطائرة يشارك في بطولة العالم بإسبانيا

روسيا وإيران توقعان اتفاقية تعاون شامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيناس الدغيدي في ندوة صدى البلد: أفكاري مرفوضة والصمت يناقش قضية جريئة

كيف تعرف حالتك الصحية من شكل الأظافر

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل أكلة مغذية وسريعة

نشرة المرأة.. موعد إطلاق أسرع لقاح لعلاج السرطان.. وصور آيتن عامر مع زوجها قبل الانفصال

فيديو

كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة في 10 دقائق.. فيديو جراف

إيناس الدغيدي في ندوة صدى البلد: أفكاري مرفوضة والصمت يناقش قضية جريئة

"مش عاوزها"..كيف رد حسام حبيب على رفض شيرين زيارتها بالمستشفى؟..فيديوجراف

توقف قلبها 22 دقيقة.. جومانا ياسر بطلة مصر تعود للحياة بمعجزة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ