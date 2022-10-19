التخسيس مش كفاية.. أسرع ريجيم لنحت الجسم في 30 يوما

قبل الشتاء إذا كنت ممن يحاولون التخلص من الوزن الزائد يمكنك برجيم سريع نحت قوامك وتحويل جسمك إلى ماكينة لحرق الدهون إليك خطة الرجيم للمساعدة على فقدان الوزن وتقليل الشعور بالانتفاخ وتحسين عمل جهازك الهضمي بشكل أفضل ، وتعزيز خرق الدهون إليك خطة الرجيم يمكنك تجربته لمدة أسبوعين ثم الراحة لمدة يومان وإعادته لأسبوعان أخرى يقدمها موقع بولد سكاى الهندي وهي كالتالى:



تعزيز عملية الأيض

الصباح الباكر (7:30 صباحا)

1 كوب ماء دافئ مع عصير ليمونة و 1 ملعقة صغيرة عسل



الإفطار (8: 30-9: 00 ص) خيارات:



2 بيضة مسلوقة +3 ملاعق فول بالليمون +نصف رغيف بلدي

أو

قطعة جبن قريش + نصف رغيف بلدي + بيضة مسلوقة

أو

1 كوب حليب خالي الدسم مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة



الغداء (12:00 - 12:30 مساءً) خيارات:



خضار مسلوقة ودجاج أو سمك مسلوق

أو ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء



بعد الغداء بساعتين (3:30 - 4:00 مساءً)

ثمرة فاكهة

أو مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان



العشاء (7:00 مساءً) خيارات:



وقت النوم (9:30 مساءً) 1 كوب حليب دافئ خالي الدسم مع

نصف ملعقة صغيرة كركم

