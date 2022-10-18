عامر حسين: الدوري المصري ينتهي شهر يونيو ونهائي الكأس في فبراير.. فيديو

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الدوري المصري هذا العام به بعض الأشياء الهامة، منها أنه سينتهى فى شهر 6، كما هو يتم فى العالم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن الدوري المصري فى الموسم المقبل سيبدأ فى شهر 8 وسينتهى فى شهر 6، وأن الدوري حدث به تطوير منه اختيار أفضل لاعب كل مباراة.



ولفت إلى أن جميع الملاعب بخلاف نادي الداخلية، تم الاتفاق عليها، وأن المصري سيلعب فى السويس بخلاف المباريات الجماهرية ستلعب فى برج العرب.



وأوضح أن الدوري المصري سيستمر فى فترة مباريات كأس العالم، وأن نهائي كأس مصر الماضي سيكون فى 3 فبراير.



