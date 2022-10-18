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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يضرب المصري بثلاثية نظيفة ويعتلي صدارة الدوري.. فيديو وصور

فرحة لاعبى سيراميكا
فرحة لاعبى سيراميكا كليوباترا

اقتنص  الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أول ثلاث نقاط أمام المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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الفوز اقتنص به فريق سيراميكا كليوباترا أول ثلاث نقاط في جدول مسابقة الدوري بينما تجمد رصيد المصري بلا اي نقاط.

وسجل الهدف الأول ميدو جابر فى الدقيقة 15 بعد رأسية قوية سكنت شباك محمود جاد حارس المصري ، على أثر الكرة العرضية من الزاوية الركنية من الجهة اليمنى ليمنح فريق سيراميكا كليوباترا التقدم مبكراً.

وأحرز الهدف الثاني جون إيبوكا فى الدقيقة 30 من زمن المباراة ، عقب تسديدة من خارج منطقة الجزاء قوية ، سكنت شباك حارس المصري محمود جاد.

وجاء الهدف الثالث عن طريق أحمد ياسر ريان فى الدقيقة59 بعد تمريرة مميزة من جون ايبوكا.

وانطلق اليوم الثلاثاء الموسم الجديد من الدوري المصري (2022-2023).

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أحمد ريان يسجل الهدف الثالث لـ سيراميكا كليوباترا أمام المصري

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تسديدة نارية.. إيبوكا يضيف الهدف الثاني لـ سيراميكا كليوباترا أمام المصري بالدوري .. فيديو

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

 

الأهلى الدوري المصري ولفرهامبتون ميدو جابر سيراميكا كليوباترا المصري البورسعيدي

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