انطلاق النسخة الأولى من "ASU Career Week 2022"

تنطلق اليوم النسخة الاولي من حدث "Career Week 2022" لجامعة عين شمس وتستمر فعاليات الحدث حتي يوم٢٠ أكتوبر، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً بمقر ASU Career Center، داخل المدينة الجامعية بالعباسية.

تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



يهدف هذا الحدث إلى تسهيل وصول طلبة وخريجي جامعة عين شمس الموهوبين للعمل في شركات محلية وعالمية يعمل بها مجموعة من الخبراء، حيث ستقوم المؤسسات المشاركة بتقديم مجموعة من التدريبات، والوظائف وفرص أخرى للسادة الحضور.

الحضور متاح لجميع خريجي و طلبة كلية الهندسة الفرقة الرابعة والخامسة، وخريجي وطلبة جميع الكليات الفرقة الثالثة والرابعة.

يرجى العلم أنه يجب إنشاء حساب على الموقع الخاص بمركز التوظيف قبل حضور الحدث لمحدودية عدد الحضور من الطلاب والخريجين.

جدير بالذكر أنه سوف يتم تقديم العديد من الخدمات خلال اليوم ومن بينها:



- تبادل المحادثات ومشاركة التجارب

- دوائر إرشادية

- التدريب

- فرص عمل



جدير بالذكر ضرورة عمل حساب علي الموقع الخاص بمركز التوظيف قبل الحضور، حيث أن عدد الحضور محدود.

وللتسجيل يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://asucc.icareerhub.com/.../1663888299451x3982877593...

لمعرفة المزيد من المعلومات عن الحدث، يمكنك زيارة الرابط التالي: https://fb.me/e/3CLgztDGo

لطلبة كلية الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب، أو التمريض، يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://asucc.icareerhub.com/.../1663888299451x3982877593...

الرابط الخاص بطلبة كلية التجارة: https://asucc.icareerhub.com/.../1663888448571x2924142649...

الرابط الخاص بطلبة كلية الألسن، الآداب، الحقوق، والتربية: https://asucc.icareerhub.com/.../1663888580066x4788350920...

الأجندة الخاصة بالمحادثات و حلقات الارشاد لليوم الاول من الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس 2022

PDF: https://drive.google.com/.../11ZiiXvKOpHcSm9kA8Ad.../view...

الأجندة الخاصة بالمحادثات المهنية و حلقات الارشاد لليوم الثاني من الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس 2022

https://drive.google.com/.../1yUsQzuYfVotooohv4SW.../view...

