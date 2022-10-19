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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

انخفاض بـ الآلاف خلال أيام| شعبة السيارات تزف بشرى عن الأسعار

سيارات
سيارات

زف اللواء نور درويش رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية العامة للقاهرة، بشرى سارة بشأن أسعار السيارات وخاصة بعد على موافقة مجلس النواب على قانون تيسيرات استيراد السيارات للمصريين بالخارج.

 

وأضاف نور درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC: أن «المصريون بالخارج يعدوا من أكبر مدخلات الدولة للعملة الأجنبية، حيث طلبوا هذا القانون من قبل، ونشكر الحكومة على اهتمامها بهم».

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مفاجأة في أسعار السيارات خلال أيام واختفاء الأوفر برايس من الأسواق


وتابع اللواء نور درويش رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية العامة للقاهرة، أن "وفقا لهذا القانون، فإن المواطن سيضع مبلغا من المال يساوي قيمة الجمارك لدى وزارة المالية وسيحصل عليها بعد 5 سنوات، وفي نفس الوقت يستورد سيارة دون أي جمارك". 


وأكمل اللواء نور درويش رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية العامة للقاهرة، أن القانون يشترط 3 شروط بسيطة، وهي أن يكون مقيما بالخارج ويزيد عمره عن 16 سنة، ويكون لديه حسابا مفتوحا منذ 3 شهور، وهو ما يسهل على العاملين بالخارج لشراء السياحة، ويوفر عليهم قيمة الجمارك: «أما بالنسبة للسوق المصري داخليا، فإن السيارات المستوردة ستزيد المعروض وستقل الأسعار».

 

بعد 5 سنوات يجب أن يحصل عليها 


وأكد اللواء نور درويش رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة العامة للقاهرة، أن الوديعة يجب أن تكون باسم مالك السيارة المقيم في الخارج، وبعد 5 سنوات يجب أن يحصل عليها أو من ينوب عنه بالوراثة.


 

السيارات قصواء الخلالي في المساء مع قصواء وزارة المالية المالية الجمارك قيمة الجمارك العملة الصعبة

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