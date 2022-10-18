احذروا التقليد.. كتم الأنفاس تحد خطير على تيك توك يهدد حياة الأطفال..تفاصيل

نشر أحد رواد موقع فيسبوك مقطع فيديو يحذر من بدأ انتشار تحد خطير على تيك توك يهدد حياة الأطفال، معلقا: «على تطبيق تيك توك في ترند اسمه blackout بيخلي الأطفال يضغطوا على رقبة بعض لحد ما يفقدوا الوعي».

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره “عمر جوهر” والذي لا يعلم مكان ولا زمن تصويره بالتحديد لكنه يبدو مكان تصويره بالقرب من سور أحد المؤسسات قيام طفلة بأخذ أنفاسها لمدة 10 ثواني وهي جالسة.

وبين مقطع الفيديو أن الطفلة تقوم بعد ذلك ثم تضغظ احدي صديقاتها على قفصها الصدري بقوة لكتم نفسها من أمامها حولها بالضغط حتي تفقد الوعى ثم يجتمع من حولها باقي أصدقائها.

وكان من بين تعليقات المشاهدين على مقطع الفيديو: «حرام بجد»، «لازم نوعي أطفالنا»، «هذا يسبب مرض الصرع المزمن احذروه».

تحد جديد على تيك توك ينتهي بـ وفاة طفل

وفي بداية شهر أكتوبر الجاري، حققت الشرطة في سيدني فيما إذا كانت وفاة صبي يبلغ من العمر 12 عامًا مرتبطة بجنون تحدي جديد صادم على تيك توك TikTok يشجع الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العاشرة على جذب الشرطة إلى الملاحقات.

اصطدمت سيارة "هولدن بارينا" سوداء مسروقة بإشارة مرور في تورادجي ، في ولونجونج ، جنوب سيدني ، قبل نصف ساعة من الإبلاغ عن إصابة طفل بجروح عميقة بالقرب من مكان الحادث.

عندما ذهبت الشرطة مكان الحادث ، وجدوا أنه لم يكن هناك أحد في السيارة المحطمة، وبعد ثلاثين دقيقة، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى منزل قريب من مكان الحادث، بعد أن وصل إليهم بلاغ بإصابة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا بجروح خطيرة.

وحاول المسعفون معالجة الصبي ونُقل إلى مستشفى ولونجونج، ولكن هناك كانت روح الطفل قد خرجت وأعلنت وفاته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المحقق بالنيابة المفتش جيسون هوجان للصحفيين إن الصبي قد تم إنزاله في منزل أحد الأصدقاء ، والذي اتصل في النهاية بالشرطة.

وسُئلت ديت هوجان عما إذا كانت الوفاة مرتبطة بـ تحدي TikTok الأخيرة حيث تجرأ الأطفال على سرقة السيارات واستدراج الشرطة إلى مطاردات عالية السرعة، وقال: "نناشد أي شخص قد يكون لديه محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يغطي الأحداث التي وقعت هذا الصباح أن يتقدم إلى الأمام".

وأضافت: “نحن نحقق في جميع خطوط التحقيق وسيتم التحقيق في خط وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، ولم تتمكن الشرطة من تأكيد ما إذا كان الصبي في السيارة وقت الحادث أو ما إذا كان معروفا للشرطة”.