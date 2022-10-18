الكويت ترحب بقرار أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أعلنت الكويت اليوم، ترحبها بإلغاء أستراليا اعتراف حكومتها السابقة بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي قوبل بالاستنكار من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وقد رحب وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، بقرار أستراليا التوقف عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك في تراجع عن قرار اتخذته حكومة كانبيرا اليمينية السابقة، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال حسين الشيخ على تويتر اليوم، "نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية وتأكيدها ان مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين".

كما أشاد البرلمان العربي بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وتأكيد التزامها بحل الدولتين ورفضها لأى محاولات من شأنها تقويض هذا الحل.

واعتبر البرلمان العربي في بيان له اليوم أن هذا القرار ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي من شأنه أن يعزز فرص السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا البرلمان العربي الحكومة الأسترالية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس ليضاف إلى القرار الحكيم الذي يعبر عن احترام استراليا لقيم الحق والعدل والحرية، ويدعو الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل لأن تحذو حذو استراليا بالتراجع عن خطأها واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.