"مكافحة الإدمان": نسبة التعاطي بالجهاز الإداري للدولة وصلت لـ 0.5% فقط| فيديو

أكد الدكتور عمرو عثمان ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، أن أن نسبة التعاطي بالجهاز الإداري للدولة وصلت لـ 0.5% من بعد قرار الفصل النهائي للموظف التعاطي بعد أن كانت 8 % .

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، خلال لقائه لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن هناك حملات توعوية بشكل مستمر تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، متابعا : " ننسق مع سفيرنا الكاتب محمد صلاح في عمل حملات توعية جديدة " .

الحملات التوعوية

وأوضح ، أن الحملات التوعية زادت من الطلب على العلاج بالصندوق بمعدل أربع أضعاف العدد قبلها ، وساهمت في عودة الثقة مع مريض الإدمان .



