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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

"مكافحة الإدمان": نسبة التعاطي بالجهاز الإداري للدولة وصلت لـ 0.5% فقط| فيديو

مدير صندوق مكافحة
مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

أكد  الدكتور عمرو عثمان ، مدير صندوق مكافحة وعلاج  الإدمان  ، أن  أن نسبة التعاطي بالجهاز الإداري للدولة  وصلت لـ 0.5% من بعد قرار الفصل النهائي للموظف التعاطي بعد أن كانت 8 % . 

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، خلال لقائه لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن هناك حملات توعوية بشكل مستمر تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، متابعا : " ننسق مع سفيرنا الكاتب محمد صلاح في عمل حملات توعية جديدة " .

الحملات التوعوية 

وأوضح ، أن الحملات التوعية زادت من الطلب على العلاج بالصندوق بمعدل أربع أضعاف العدد قبلها ، وساهمت في عودة الثقة مع مريض الإدمان . 

 

الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان توك شو مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علاج الإدمان

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