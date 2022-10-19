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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من ميدو على خطأ أبوجبل في مباراة البنك الأهلي وفاركو|فيديو

أبو جبل
أبو جبل

علّق أحمد حسام ميدو على أخطاء الحراس في مباراة البنك الأهلي ضد فاركو ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز هذا الموسم. 

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكا حارس مرمى فاركو منح هدية للاعبي البنك الأهلي المفروض يشيل الكورة على طول ولو الحارس هيعمل مشكلة عشان مش بيعرف يلعب برجله خصوصًا إنه اتخض أول لما استلم الكورة لو الحارس مش بيعرف يلعب برجله متبدأش هجمتك من تحت".

 وأضاف ميدو: "أبو جبل طلع بشكل ملوش لازمة، إزاي بكل خبراتك تطلع كدة .. أبو جبل فقد التركيز في الخطأ الذي ارتكبه في مباراة فاركو والبنك الأهلي". 

تعليق ميدو على خطأ أبوجبل

واختتم  ميدو حديثه قائلاً: "أبو جبل يتحمل الهدف الذي سُكن شباك البنك الأهلي ضد فاركو".

ميدو احمد حسام ميدو فاركو البنك الاهلي الدوري الممتاز

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