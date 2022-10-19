عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشتغل بطريقة الكيف مش الكم.. مهند حسني: بحب شخصيتي في ملف سري

مهند حسني
مهند حسني

أكد الفنان مهند حسني، أنه يحب الشخصية التي قام بتأديتها في مسلسل ملف سري، مضيفا:" أحب الشخصيات التي يكون بها تحولات درامية".

 

txt

جائزة التميز لـ محمد محمود عبد العزيز عن ملف سري بمهرجان الفضائيات

txt

مادلين طبر: الإرهاب والجهد الكبير في ملف سري وراء فقداني للوزن

وقال مهند حسني في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" أنا صبور ولا أحب  التسرع في اختيار الأعمال الفنية التي أشارك فيها ".

 

وأضاف مهند حسني:"  بشتغل بطريقة الكيف مش الكم وبعد مشاركتي في مسلسل الطاووس حسيت إن الدور اللي هعمله  بعد الطاووس لازم يكون مهم".

 

وتابع مهند حسني:" رد فعل الجمهور الإيجابي تجاه أي عمل فني يدفع الفنان إلى الاستمرار في التمثيل".

 

وأكمل مهند حسني:" كنت محظوظ بمشاركتي في مسلسل الأب الروحي كـ وجه جديد ، وكان بداية حلوة لي واشتغلت مع شركة انتاج كبيرة وتعرفت على أصدقاء اصبحوا فنانين كبار ".

مهند حسني ملف سري الطاووس الأب الروحى اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

ظُلم بيّن لـ محمد صلاح | قصة أكبر سرقة في حفل الكرة الذهبية

التزموا بالقرارات وشاكرين اهتمامكم | بيان مهم من أسرة شيرين عبد الوهاب

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

عندها مرض الشهرة.. سندس عبد الهادي تبكي على الهواء بسبب الفيديو المسرب|فيديو

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

ترشيحاتنا

مصطفى كامل يكشف عن تطورات جديدة في حالة شيرين عبد الوهاب الصحية|فيديو

ميدو جابر: الفوز على المصري يعطينا دفعة معنوية كبيرة

مفاجأة مدوية .. الزمالك يفاوض أشرف بن شرقي |تفاصيل

بعد تراجعه.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

إندونيسيا.. الرئيس يعلن هدم ملعب التدافع المميت

سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

نشرة المرأة والصحة: ترند قاتل ينتشر بين الأطفال والشباب .. احترس هذه الجبنة تسبب السرطان والفشل الكلوى

بسرعة وبدون فرهدة.. انسف وزنك الزائد باستخدام الحزام

تحذير عاجل للأمهات.. ترند قاتل منتشر بالمدارس بسبب التيك توك

فيديو

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

تراجع ظاهرة الأوفر برايس في السيارات.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ