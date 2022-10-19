بشتغل بطريقة الكيف مش الكم.. مهند حسني: بحب شخصيتي في ملف سري

أكد الفنان مهند حسني، أنه يحب الشخصية التي قام بتأديتها في مسلسل ملف سري، مضيفا:" أحب الشخصيات التي يكون بها تحولات درامية".

وقال مهند حسني في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" أنا صبور ولا أحب التسرع في اختيار الأعمال الفنية التي أشارك فيها ".

وأضاف مهند حسني:" بشتغل بطريقة الكيف مش الكم وبعد مشاركتي في مسلسل الطاووس حسيت إن الدور اللي هعمله بعد الطاووس لازم يكون مهم".

وتابع مهند حسني:" رد فعل الجمهور الإيجابي تجاه أي عمل فني يدفع الفنان إلى الاستمرار في التمثيل".

وأكمل مهند حسني:" كنت محظوظ بمشاركتي في مسلسل الأب الروحي كـ وجه جديد ، وكان بداية حلوة لي واشتغلت مع شركة انتاج كبيرة وتعرفت على أصدقاء اصبحوا فنانين كبار ".