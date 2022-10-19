محمد شبانة: فيريرا يطالب إدارة الزمالك بالتعاقد مع أنيستا الدوري المصري

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، يشبه مروان عطية بنجم إسبانيا إندريس إنيستا، ويطالب الإدارة البيضاء بالتعاقد معه في يناير المقبل.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،فيريرا مهتم بالتدريبات الفردية للاعبين ومهارة لاعب على لاعب، لأنها تظهر إمكانيات اللاعبين سواء السرعة أو القوة أو الذكاء.

وأضاف شبانة، فيريرا طلب من مسئولي ناديه عدم الانتظار لنهاية الموسم على صفقة مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري.

وأكمل شبانة، فيريرا طلب من مسئولي الزمالك بحسم الصفقة في يناير المقبل وعدم الانتظار لنهاية الموسم حيث أبدى إعجابه بشكل كبير بقدرات اللاعب ويلقبه فعليًا بـ"إنييستا" ويرى طريقة لعبه متشابة معه كثيرًا.

وأتم شبانة، سأجلس خلال الفترة المقبلة لمتابعة مروان عطية لاعب الاتحاد لرؤية أنيستا الذي يتحدث عنه فيريرا.