حمزة الجمل: الأهلي لن يخسر الدوري مجددًا.. وهذه مميزات كولر

كشف حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي السابق رأيه في مارسيل كولر مدرب الأهلي الحالي.

وقال حمزة الجمل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مدرب منظم وهادئ ويجيد اختيار اللاعبين الذين ينفذون خطته داخل الملعب ولكن لا يمكننا الحكم بشكل سريع عليه سواء بالسلب أو الإيجاب".

وأضاف: "الأهلي لن يسمح بخسارة الدوري للمرة الثالثة على التوالي بسهولة، خاصة أن الأهلي يُعد للموسم الجديد منذ فترة".

واختتم حديثه قائلاً: "الزمالك وبيراميدز يمتلكان الاستقرار الفني ولكن الأمر ليس سهلاً".