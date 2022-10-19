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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالمواعيد .. أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تُقام اليوم الأربعاء 19/10/2022، العديد من المباريات الهامة، على مستوى ملاعب العالم، خاصة في الدوري المصري الممتاز حيث يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي والزمالك أمام سموحة، بينهما تُقام مباريات الدوري الإنجليزي والتي أبرزها ليفربول أمام وست هام، ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول ضد وست هام يونايتد- 8:30 مساء - على قناة beIN Sports 2 HD Premium

نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون- 8:30 مساء - على قناة beIN Sports HD Xtra 1

بورنموث ضد ساوثهامتون- 8:30 مساء - على قناة beIN Sports HD Xtra 2

برينتفورد ضد تشيلسي- 8:30 مساء - على قناة beIN Sports 3 HD Premium

مانشستر يونايتد ضد توتنهام- الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

قاديش ضد ريال بيتيس - الساعة 7 مساء

بلد الوليد ضد سيلتا فيجو - الساعة 7 مساء

ريال سوسييداد ضد ريال ماريوكا-  الساعة 8 مساء على قناةbeIN Sports HD 2

إلتشي  ضد ريال مدريد - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

إنبي ضد بيراميدز - الساعة 5 مساء - على قناة أون سبورت

الإسماعيلي ضد الأهلي - الساعة 5 مساء - على قناة أون سبورت

الزمالك ضد سموحة - الساعة 7 مساء - على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري المغربي

اتحاد طنجة ضد الوداد - الساعة 7:15 مساء

الرجاء ضد حسنية أكادير - الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

هانوفر ضد بورسيا دورتموند - الساعة 4 مساء

أوجسبورج ضد بايرن ميونخ - الساعة 8:45 مساء

الدوري الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الدوري الإسباني مباريات الدوري المصرى

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