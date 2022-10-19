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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كريب الدجاج والسجق بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكريب
طريقة عمل الكريب

تقدم الشيف هبة الجارحي طريقة عمل الكريب بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق الكريب الدجاج والسجق.

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المكونات لعمل الكريب

بيضة واحدة متوسطة الحجم.
كوب من الحليب السائل خالي الدسم.
كوب من الدقيق.
رشة من الملح.

طريقة عمل الكريب

اخلطي ما بين كل من البيضة، والملح، والدقيق، ونصف كمية الحليب في الخلاط الكهربائي، ثم يتم المزج جيداً معاً إلى الحصول على خليط متجانس، ثم تضاف باقي كمية الحليب، ويتم العجن معاً جيداً حتى الحصول على قوام العجين المناسب.
ضع بالملعقة كمية من الخليط مع توزيعها في مقلاة مدهونة بالزيت على النار، وتترك لمدة دقيقة، ثم يتم تقليبها على الجهة الأخرى، وتترك لمدة 15 ثانية، ثم أخرجي الكريب ويوضع في طبق، وتكرر العملية حتى الانتهاء من الكمية.
يحشى الكريب حسب الرغبة، ويتم غلقه ليأخذ شكل 
نصف دائري.
 

طريقة عمل الكريب  بالدجاج

المكونات لعمل كريب الدجاج

4 رقائق من الكريب.
4 قطع من فيليه الدجاج.
نصف كوب من زيت الزيتون.
ملعقة صغيرة من البهار المشكل.
ملعقة صغيرة من الملح.
رشة من الفلفل الأسود.
ملعقة طعام كبيرة من السماق.
4 ثمرات متوسطة الحجم من البصل.

طريقة التحضير لعمل كريب الدجاج

تقطع ثمرات البصل إلى شرائح رفيعة، ثم يتم تقطيع الدجاج إلى شرائح رفيعة طولياً.
توضع شرائح البصل في نحو 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة على النار، وتقلب جيداً إلى أن تذبل.
يضاف الملح والفلفل الأسود، وشرائح الدجاج، ويتم تقليب الخليط جيداً.
يضاف البهار المشكل، ويقلب الخليط إلى تمام نضج الدجاج، ثم يضاف السماق، ويقلب الخليط جيداً، ثم يرفع من على النار.
توضع الحشوة في الكريب ثم يتم لفه عليها.
توضع لفائف الكريب المحشوة في صينية مدهونة بزيت الزيتون، وتترك في الفرن حتى يحمر الوجه.

الكريب بالسجق

المكونات لعمل كرب السجق

8 حبات سجق بقري.
مستردة.
زبدة.
حلقات من الزيتون الأسود والأخضر للتزيين.
بقدونس للتزيين.
 

طريقة التحضير لعمل كرب السجق

ضعي ثمرات السجق في مقلاة على النار مع القليل من الزبدة للقلي.
يتم تقطيع شرائح الكريب إلى أنصاف، ويتم دهنها بالمستردة.
يحشى الكريب بالسجق المقلي وحلقات الزيتون والبقدونس.
يلف الكريب إلى لفائف وتوضع في صينية مدهونة بالزيت، وتدخل الفرن الساخن.
تترك إلى أن يحمر وجه اللفائف.

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