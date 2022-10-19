عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوي الأول لطلاب الدراسات العليا في العلوم الإنسانية بجامعة بنها

الدكتور جمال سوسه
الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها

يفتتح الدكتور جمـال سوسة رئيس جامعة بنها ، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الأول فـي مجـال العلـوم الإنسانية والذي ينظمه قطاع الدراسات العليـا و البحـوث بالجامعــة بالتعـاون مـع مجلـة بنهـا للعلـوم الإنسـانية.

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الملابس الخيرى لطلاب كلية الطب البيطرى.. صور

عقد قران كريمة رئيس جامعة بنها على نجل مساعد وزير الداخلية السابق


وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها إن الدولة المصرية بشتى مؤسساتها الأكاديمية والبحثية حريصة على تبني مفهوم الابتكار والإبداع وتشجيع البحث العلمي وسخرت في سبيل ذلك الموارد المالية والبشرية وأصبح الابتكار والبحث العلمي من ركائز الاقتصاد القومي المصري ، مشيراً إلى أن المؤتمر يسعى لإبراز تطور العلوم الإنسانية وتقدمها في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية ، والسعي إلى تعزيز دور العلوم الإنسانية في خدمة المجتمع وحل مشكلاته.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن المؤتمر يناقش عدداً من المحاور هي العلوم التجارية والاقتصادية ، والعلوم القانونية ، وعلوم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ، والعلوم التربوية والنفسية والاجتماعية ، الدراسات الأدبية واللغوية ، علوم التربية الرياضية ، ودور التكنولوجيا في تطوير العلوم الإنسانية ، والتنمية المستدامة.


وأوضحت الدكتورة إيمـان عبـد الحـق عميدة كلية التربية السابق ومقـرر المؤتمر أن جميع البحوث الذي سيتم قبولها بالمؤتمر سيتم نشرها في مجلة بنها للعلوم الإنسانية كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها .

FB_IMG_1666161642013
FB_IMG_1666161642013

FB_IMG_1666161648441
FB_IMG_1666161648441
جامعة بنها رئيس جامعة بنها البحث العلمي التنمية المستدامة طلاب الدراسات العليا قطاع الدراسات العليا والبحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

الحقوا اشتروا| انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر يهبط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ميدو يفجر مفاجأة: كولر مش مقتنع بـ نجم الدفاع في الأهلي

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

أمطار خفيفة.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 19-10- 2022

مفاجأة مدوية .. الزمالك يفاوض أشرف بن شرقي |تفاصيل

خسارة قوية لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

جامعة بنها تشارك في الملتقى الثاني لأسرة طلاب من أجل مصر بالإسكندرية

رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة التحديات المناخية

عقد قران كريمة رئيس جامعة بنها على نجل مساعد وزير الداخلية السابق

ترشيحاتنا

اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بكفر الشيخ

الصفقات الجديدة تتصدر التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الأهلي في قمة الدوري

بقوة الدولار.. تراجع جديد في أسعار الذهب العالمية

مالي تدعو مجلس الأمن لجلسة خاصة لعرض عمليات تجسس فرنسية على أراضيها

التنمية المحلية: مشاركة رؤساء وحدات السكان فى المجالس التنفيذية للمحافظات

الإسماعيلي يتحدى الأهلي في قمة نارية بافتتاح الدوري المصري اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة قاتلة تسبب التسمم الغذائي وتلف الكبد.. احذر تناولها

انتبه جيدًا.. علامة تحذيرية تشير إلى تناولك الكثير من السكر

4 حيل لخسارة الوزن أثناء النوم.. تعرف عليها

التخسيس مش كفاية.. أسرع ريجيم لنحت الجسم في 30 يوما

فيديو

حضور أفريقي لافت..لماذا غاب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب بالعالم..فيديو جراف

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ