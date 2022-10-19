اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوي الأول لطلاب الدراسات العليا في العلوم الإنسانية بجامعة بنها

يفتتح الدكتور جمـال سوسة رئيس جامعة بنها ، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الأول فـي مجـال العلـوم الإنسانية والذي ينظمه قطاع الدراسات العليـا و البحـوث بالجامعــة بالتعـاون مـع مجلـة بنهـا للعلـوم الإنسـانية.



وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها إن الدولة المصرية بشتى مؤسساتها الأكاديمية والبحثية حريصة على تبني مفهوم الابتكار والإبداع وتشجيع البحث العلمي وسخرت في سبيل ذلك الموارد المالية والبشرية وأصبح الابتكار والبحث العلمي من ركائز الاقتصاد القومي المصري ، مشيراً إلى أن المؤتمر يسعى لإبراز تطور العلوم الإنسانية وتقدمها في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية ، والسعي إلى تعزيز دور العلوم الإنسانية في خدمة المجتمع وحل مشكلاته.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن المؤتمر يناقش عدداً من المحاور هي العلوم التجارية والاقتصادية ، والعلوم القانونية ، وعلوم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ، والعلوم التربوية والنفسية والاجتماعية ، الدراسات الأدبية واللغوية ، علوم التربية الرياضية ، ودور التكنولوجيا في تطوير العلوم الإنسانية ، والتنمية المستدامة.



وأوضحت الدكتورة إيمـان عبـد الحـق عميدة كلية التربية السابق ومقـرر المؤتمر أن جميع البحوث الذي سيتم قبولها بالمؤتمر سيتم نشرها في مجلة بنها للعلوم الإنسانية كعدد خاص بعد تحكيمها وفحص نسبة الاقتباس بها .

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