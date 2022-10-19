في أول حفل لها بالسعودية.. هيفاء تشارك إليسا حفلاً غنائياً بالرياض 28 أكتوبر

تُحيي كل من هيفاء وهبي مع زميلتها إليسا حفلاً غنائياً ضخماً في موسم الرياض يوم 28 أكتوبر الجاري، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي.

وعبرت هيفاء وهبي عن سعادتها بإحياء أول حفل لها في السعودية، وشكرت المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في تغريدة لها عبر تويتر، عى جهوده في مستوى موسم الرياض العالمي.

كتير سعيدة لان حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض 💕

شكراً معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ بأفكارك وجهودك جعلت #موسم_الرياض حدث فخم على مستوى عالمي #فوق_الخيال ✨

بشوفكن 🫶🤍 @RiyadhSeason @RotanaLive https://t.co/Sb2SDvjMKn — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) October 18, 2022

وكتبت هيفاء وهبي في تغريدتها قائلة: "كتير سعيدة لأن حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض"، فيما احتفى محبيها وجمهور إليسا بهذا التعاون الذي يقدم لأول مرة في موسم الرياض.

ويأتي حفل هيفاء وهبي وإليسا ضمن سلسلة حفلات فنية سيتم الكشف عنها تباعا في إطار فعاليات موسم الرياض الذي يشارك فيه فنانون وفرق فنية عربية وعالمية.

وتنطلق النسخة الثالثة من موسم الرياض بعد غد الجمعة، وسط توقعات بأن يشهد أكبر حضور مقارنة بالنسختين السابقتين بسبب تسهيلات القدوم إلى المملكة.

وتتزامن فعاليات موسم الرياض مع حضور مئات آلاف المشجعين من مختلف دول العالم لمونديال قطر الشهر المقبل، حيث ستكون المملكة محطة رئيسة لكثير منهم.