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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في أول حفل لها بالسعودية.. هيفاء تشارك إليسا حفلاً غنائياً بالرياض 28 أكتوبر

هيفاء وهبي وإليسا
هيفاء وهبي وإليسا

تُحيي كل من هيفاء وهبي مع زميلتها إليسا حفلاً غنائياً ضخماً في موسم الرياض يوم 28 أكتوبر الجاري، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي. 

وعبرت هيفاء وهبي عن سعادتها بإحياء أول حفل لها في السعودية، وشكرت المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في تغريدة لها عبر تويتر، عى جهوده في مستوى موسم الرياض العالمي. 

 

 

وكتبت هيفاء وهبي في تغريدتها قائلة: "كتير سعيدة لأن حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض"، فيما احتفى محبيها وجمهور إليسا بهذا التعاون الذي يقدم لأول مرة في موسم الرياض.

ويأتي حفل هيفاء وهبي وإليسا ضمن سلسلة حفلات فنية سيتم الكشف عنها تباعا في إطار فعاليات موسم الرياض الذي يشارك فيه فنانون وفرق فنية عربية وعالمية.

وتنطلق النسخة الثالثة من موسم الرياض بعد غد الجمعة، وسط توقعات بأن يشهد أكبر حضور مقارنة بالنسختين السابقتين بسبب تسهيلات القدوم إلى المملكة.

 وتتزامن فعاليات موسم الرياض مع حضور مئات آلاف المشجعين من مختلف دول العالم لمونديال قطر الشهر المقبل، حيث ستكون المملكة محطة رئيسة لكثير منهم.

إليسا هيفاء وهبي المستشار تركي آل الشيخ محمد عبده موسم الرياض

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