انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري بالقليوبية

شهد الطريق الدائري بالقليوبية أعلي الدوران الجديد المتجه إلي الطريق الزراعي، صباح اليوم الأربعاء، إنقلاب سيارة نقل ثقيل، محملة بالحجارة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الواقعة، وجرى رفع أثار الحادث وإعادة الحركة المرورية على الطريق ومنع تعطلها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد أبو سعد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالحجارة بالطريق الدائري.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، بقيادة العقيد محمد غيته رئيس مباحث مرور القليوبية، والعقيد مصطفى عطية رئيس علميات المرور، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل ثقيل، محملة بالحجارة بالدوران الجديد المتجه إلي الطريق الزراعي، وتمكنت الادارة العامة لمرور القليوبية رفع اثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.