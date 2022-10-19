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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يكشف حقيقة تشابه مسلسل العمدة مع عائلة الحاج متولى

محمد رمضان
محمد رمضان

نفى الفنان محمد رمضان كل ما يتردد بشأن تشابه مسلسله الجديد "العمدة" والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل مع مسلسل "عائلة الحاج متولى" الذى قدمه نور الشريف.

وقال محمد رمضان فى لقاء مع برنامج "انسايدر بالعربى" : ان كل ما يتردد بشأن التشابه بين مسلسل العمدة وعائلة الحاج متولى أمر عار تماما من الصحة وكل ما يجمع بين الشريفين أننى أظهر فى شخصية الرجل المتزوج من أربعة وهي نفس الحالة التي ظهر عليها الفنان الراحل نور الشريف ولكن الدراما والأحداث مختلفة تماما وتركيبة الشخصية مختلفة عن الحاج متولى.

وأضاف محمد رمضان : أعد جمهوري الكبير أن يشاهد عملا مختلفا واقوى من البرنس والأسطورة وسعيد بالتعاون مجددا مع المخرج محمد سامى.

محمد رمضان

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى طارق الدسوقى.

ويعد مسلسل "عائلة الحاج متولى" أحد الأعمال التى حققت نجاحا كبيرا عند عرضها وتظل تحقق نسبة مشاهدة كبيرة كلما تم عرضه على القنوات الفضائية.

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نور الشريف 

مسلسل "عائلة الحاج متولى" بطولة كل من نور الشريف وماجدة زكى وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ومصطفى شعبان ونادية عبد الغنى ورانيا يوسف.

وقد قدم محمد رمضان مع محمد سامى عدد من الأعمال الناجحة منها البرنس الذى اثار جدلا واسعا عند عرضه ونال اعجاب الجمهور.

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل المشوار مع المخرج محمد ياسين والذى شارك فى البطولة دينا الشربينى. 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان المخرج محمد سامي مسلسل عائلة الحاج متولى الفنان الراحل نور الشريف مسلسل العمدة Arts Entertainment

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