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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم بلاط بالوادي الجديد يتسلم التابلت التعليمي من مخازن المديرية

جانب من استلام التايبلت
جانب من استلام التايبلت

 تسلمت اليوم الأربعاء إدارة بلاط التعليمية بالوادي الجديد ، التابلت التعليمي لتوزيعه علي طلاب المدارس بالإدارة، ودلك تحت رعاية  الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد وبحضور محمد عبد الرازق مدير عام الإدارة التعليمية ببلاط ، وأنور حمودة رئيس قسم التعليم الاعدادي  ومسئولي التطوير بالمدارس.

من ناحية أخرى، تابع الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إجراءات استلام قطاع تعليم المحافظة لـ 1700 جهاز تابلت خاص بالصف الأول الثانوي.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة ، أنه وفقا لخطة العمل يجرى توزيع الأجهزة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، ليتسنى تسليمها للمدارس الثانوية التابعة لكل إدارة لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي.

تعليم الوادي الجديد يتسلم 1700 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

 

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