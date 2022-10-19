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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يكشف طريقة تسلل الجنود إلى قواعدهم في جنين

إسرائيل
إسرائيل

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الطريقة التي يأتي بها جنود الجيش الإسرائيلي إلى قواعدهم بالقرب من جنين.

وقال المراسل العسكري للإذاعة دورون كدوش، إن جنود الجيش وحرس الحدود والمقاتلين الذين يخدمون في قاعدة سالم بالقرب من جنين يجبرون على القدوم إلى القاعدة كل يوم وكل أسبوع باستخدام طريق حافلات يستخدمه عشرات الفلسطينيين من سكان قرى المنطقة.

وأضاف كدوش أن "قادة الجيش أمروا الجنود بعدم ركوب الحافلات بمفردهم، وأن يأتوا في أزواج، حتى لو انتظروا عدة ساعات في محطة الحافلات".

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل ذروة التوترات الأمنية في شمال الضفة الغربية، وما تشهده من عمليات إطلاق نار ورشق حجارة وزجاجات حارقة بشكل يومي تجاه القوات.

وأوضح المراسل العسكري أن قادة الجيش أرسلوا أيضًا تعليمات للجنود الذين يستقلون الحافلات أن يجلسوا في "مواقع استراتيجية"، حتى يتمكنوا من الرد إذا حدث شيء ما.

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