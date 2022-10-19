يسري الشرقاوي: مشاركة قوية للصناعة المصرية في مجال الإضاءة بمعرض برلين

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، وبإحدى أهم شركات الأعضاء، في المعرض الدولي للإضاءة ببرلين، والذي يعقد كل عامين بأرض معارض ميسي فرانكفورت، بمشاركة وحضور أكثر من ١٦٠٠ عارض من جميع أنحاء العالم، مما يقرب من ٤٦ دولة، والذي بدأ في مطلع اكتوبر.

وقال الشرقاوي: “نعمل من خلال لجان الجمعية التخصصية المتنوعة، وأهمها لجنة الصناعة، على تحقيق نفاذ جيد للصادرات المصرية المصنعة في مصر وبأيدٍ مصرية، تحديدا للشركات والمصانع ذات الجودة المتميزة مثل منتجات ”تري برازرز"، ونحاول جاهدين أن نحقق أكثر من هدف في محور واحد، مثل التعامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الأسواق العالمية، وفي الوقت ذاته تحقيق معدلات وأهداف تصديرية وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية في القارة لكن من خلال التواجد ودعم التواجد في المعارض والأسواق العالمية التي تجمع مشترين من جميع أنحاء العالم بما فيها أفريقيا".

من جانبها، أكدت إيريني ميشيل، نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية وعضو مجلس إدارة “تري برازرز” للإضاءة، أن “المشاركات القوية تأتي بنتائج قوية، وفي ظل الظروف والتحديات ليس أمامنا إلا فتح أسواق جديدة، ونرغب في زيادة دعم الدولة في تسيير عجلة الإنتاج الصناعي، الأمر الذي نحن كمصنعين في أمس الحاجة إليه”.

وقالت إيريني ميشيل إن إحصائيات المعرض في برلين تؤكد أن ٧٠ ٪؜ من الشركات وأكثر من ٥٢٪؜ من التجار المهنيين والمتخصصين في العالم في مجال الإضاءة والديكور الداخلي، شاركوا في هذه النسخة، وتأتي الصين في مقدمة الحضور بقوة، تليها دول الاتحاد الأوروبي، ومنها إيطاليا ثم هولندا وفرنسا وبلجيكا علي الترتيب، كما كان هناك العديد من زوار المعرض من المتخصصين من روسيا وإنجلترا وكوريا.

وأعربت عن سعادتها بأنها كشركة مصرية دخلت الأسواق الأفريقية بقوة، والآن في مراحل التوسع ومزيد من فتح الأسواق، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود والعمل الجيد والشاق لأن البدايات صعبة ولكنها ليست مستحيلة.

وأضافت أنها تعمل من خلال لجنة الصناعة بالجمعية ولجنتي التصدير والتجارة الدولية في الجمعية على توفير كل المطلوب بشأن فتح أسواق أفريقية وتواجد مصري أفريقي جيد.