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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

سيبوها في حالها.. تامر حبيب يعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب

صدى البلد

علق الكاتب والسيناريست تامر حبيب، على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب تامر حبيب: "شيرين عبد الوهاب من أهم أصوات العالم العربي ده بس اللي يخصنا.. يا ريت نتمنى لها الخروج من أزمتها بالسلامة ونسيب الناس في حالها عشان يسيبونا في حالنا".

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ولا تزال أزمة شيرين عبد الوهاب متصدرة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مكالمة شقيقها محمد مع الإعلامي عمرو أديب وتأكيده اصطحابها إلى أحد المستشفيات للعلاج رغمًا عنها، وأيضا حديث والدتها التي أكدت لعمرو أديب أن شيرين عبد الوهاب أصبحت في حالة صحية متأخرة ولا بد من مكوثها في المستشفى لتلقى العلاج.

ونشر والد حسام حبيب فيديو صادما من حلقتها مع إسعاد يونس تتحدث فيه عن تناولها عقارا للتخلص من الأفكار السيئة، عبر حسابه على “فيسبوك” ليدافع فيه عن ابنه حسام.

وفي الوقت ذاته، تواجد الفنان حسام حبيب أمام المستشفى، وحاول إخراج الفنانة شيرين منه.

وفي رد فعل غير متوقع من والد حسام حبيب، تجاهل كل ما يحدث، ونشر فيديو عبر حسابه لطلاب أمريكيين يستمعون للمطربة نسمة محجوب.https://www.instagram.com/reel/Cj5bcotIy06/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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