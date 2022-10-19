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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحبه بيهزر معاه.. تفاصيل اشتعال النار فى سائق توك توك بالفيوم

فيس بوك
فيس بوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تعرض أحد الأشخاص للإصابة بحروق متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى، تلقى مركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة المركز، مصابا بحروق متفرقة بالجسم.

 بالانتقال وسؤال المصاب، قرر أنه حال قيامه بتزويد المركبة قيادته بالوقود، قام أحد أصدقائه (طالب – مقيم بدائرة المركز) بسكب كمية من الوقود عليه وإشعال قداحة على سبيل المزاح معه، فاشتعلت النيران به محدثة إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمناقشته قرر صحة ما جاء بأقوال المصاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية الفيوم توك توك حروق مقطع فيديو سائق توك توك

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