التوسع في أعداد الرائدات الريفيات لنشر الوعي بالصحة الإنجابية والحد من الولادة القيصرية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، السيدة «فريدريكا ماير» ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)والوفد المرافق لها، لبحث سبل وتعزيز التعاون في القطاع الصحي، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

في بداية اللقاء، أكد وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية على الاهتمام بملف تنظيم الأسرة، من خلال استراتيجيات ومعايير محددة، تم تبنيها على خطط علمية قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أهمية التشارك بتشكيل لجنة تنسيقية، تضم الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الخاصة، وبعض الجهات المعنية، لضمان تعزيز خدمات تنظيم الأسرة، وتيسير إمكانية الحصول عليها.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول بحث التعاون بملف التدريب، حيث وجه الوزير، بتنظيم دورات تدريبية للأطباء، وفرق التمريض، وطلاب كليات التمريض، والقابلات للمساهمة في حل مشكلة ارتفاع نسب الولادات القيصرية، وتأهيل القابلات، للقيام بمتابعة السيدات الحوامل حتي الوصول إلى الولادة الآمنة من خلال الأطباء.



وتابع، أن الوزير، بحث التعاون مع UNFPA)) بملف الزيادة السكانية، بوضع آليات محددة تُمكنا من الوصول إلى النتائج المستهدفة، وذلك من خلال توفير الأجهزة الطبية اللازمة ووسائل تنظيم الأسرة وتوزيعها بشكل عادل على أماكن تقديم الخدمة، بالإضافة إلى التوسع في أعداد الرائدات الريفيات، والتي يقومن بنشر الوعي بين المنتفعات بالصحة الإنجابية، وتشجيع السيدات على الولادة الطبيعية ومدى تاثيرها الإيجابي على صحة الأم والجنين، بما يساهم في خفض معدلات الولادة القيصرية، والتعاون في وضع آليات العمل المشتركة للتوسع بخدمة العيادات المتنقلة المعنية بتقديم خدمات طب الأسرة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير، بحث التوسع بملف حملة «طرق الأبواب لتنظيم الأسرة»، وتنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للوصول إلى المنتفعات بجميع المناطق والأماكن البعيدة، وضمان حصولهن على الخدمة الطبية، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسر، والدكتور كريم رأفت مدير إدارة المنح والقروض.