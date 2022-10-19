عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التوسع في أعداد الرائدات الريفيات لنشر الوعي بالصحة الإنجابية والحد من الولادة القيصرية

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، السيدة «فريدريكا ماير» ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)والوفد المرافق لها، لبحث سبل وتعزيز التعاون في القطاع الصحي، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

في بداية اللقاء، أكد وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية على الاهتمام بملف تنظيم الأسرة، من خلال استراتيجيات ومعايير محددة، تم تبنيها على خطط علمية قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أهمية التشارك بتشكيل لجنة تنسيقية، تضم الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الخاصة، وبعض الجهات المعنية، لضمان تعزيز خدمات تنظيم الأسرة، وتيسير إمكانية الحصول عليها.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول بحث التعاون بملف التدريب، حيث وجه الوزير، بتنظيم دورات تدريبية للأطباء، وفرق التمريض، وطلاب كليات التمريض، والقابلات للمساهمة في حل مشكلة ارتفاع نسب الولادات القيصرية، وتأهيل القابلات، للقيام بمتابعة السيدات الحوامل حتي الوصول إلى الولادة الآمنة من خلال الأطباء.


وتابع، أن الوزير، بحث التعاون مع  UNFPA)) بملف الزيادة السكانية، بوضع آليات محددة تُمكنا من الوصول إلى النتائج المستهدفة، وذلك من خلال توفير الأجهزة الطبية اللازمة ووسائل تنظيم الأسرة وتوزيعها بشكل عادل على أماكن تقديم الخدمة، بالإضافة إلى التوسع في أعداد الرائدات الريفيات، والتي يقومن بنشر الوعي بين المنتفعات بالصحة الإنجابية، وتشجيع السيدات على الولادة الطبيعية ومدى تاثيرها الإيجابي على صحة الأم والجنين، بما يساهم في خفض معدلات الولادة القيصرية، والتعاون في وضع آليات العمل المشتركة للتوسع بخدمة العيادات المتنقلة المعنية بتقديم خدمات طب الأسرة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير، بحث التوسع بملف حملة «طرق الأبواب لتنظيم الأسرة»، وتنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للوصول إلى المنتفعات بجميع المناطق والأماكن البعيدة، وضمان حصولهن على الخدمة الطبية، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسر، والدكتور كريم رأفت مدير إدارة المنح والقروض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

ميدو يفجر مفاجأة: كولر مش مقتنع بـ نجم الدفاع في الأهلي

الحقوا اشتروا| انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر يهبط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

48 ساعة .. خبير لوائح يفجّر مفاجأة حول قضية الزمالك وخالد بوطيب

شوبير: بعض اللاعبين سيعانون مع كولر في الأهلي

خسارة قوية لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محدش شجعنا من 5 سنين.. الرئيس السيسي يصارح المصريين بتفاصيل مشروع الرمال السوداء

ترشيحاتنا

أزمة خطيرة.. إعلام أمريكي يكشف سبب فشل العقوبات المفروضة علي روسيا

حظر تجوال مرتقب في الأقاليم الأوكرانية المنضمة إلى روسيا

خبير اقتصادي : الرمال السوداء تصنّع الأجهزة التعويضية وهياكل السيارات والهواتف المحمولة

فرج عامر: إيقاف لاعب في الكرة الأوروبية بعد تدخينه على دكة البدلاء|تفاصيل

تحسين القدرة القتالية.. وزير دفاع الصين يدعو الجيش إلى الاستعداد للحرب

مبادرة لدعم زراعة 150 ألف فدان قمح في 8 محافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر .. شاهد أجمل إطلالات نداء شرارة عبر الفيسبوك

لو عندك جرثومة المعدة.. طبيب يكشف بـ 10 خطوات تقضي عليها

مادة سامة قاتلة .. تحذير من تناول العسل بهذه الطريقة

بالأسود الجرئ.. زوجة كريم فهمى تتألق في إطلالة صيفية.. شاهد

فيديو

تطورات الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب.. مصطفى كامل يوضح “فيديوجراف”

تحذير من تحدى على تيك توك منتشر بين طلبة المدارس

أقوال عروس الإسماعيلية تكشف ما حدث في شقة شقيق زوجها

الدواء فيه سم قاتل.. شراب دواء يتسبب في وفاة 100 طفل في إندونيسيا.. ما القصة/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ