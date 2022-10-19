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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ديانا حداد: أصبحت أكثر نضجا.. والألقاب لا تعنيني (حوار)

ديانا حداد
ديانا حداد

** سأطلب من جمهور الموسيقى العربية اختيار الأغاني.. وغيابي عن الألبومات لطبيعة السوق 

** سأطرح أغنيتين من ألبوم "ديانا 2020" كل شهر.. واللهجة المصرية قريبة لقلبي 

**لست ضد دخول بناتي عالم الفن.. وهذه طقوسي خارج الوسط الفني

**كنت من أوائل من خاضوا تجربة برامج المواهب.. ولم أعتزل الفن

"برنسيسة الغناء العربي" هكذا تلقب المطربة الكبيرة ديانا حداد، كما أن لها العديد من الألقاب، ولكن هذه المسميات لا تهمها، فديانا تترك دائما تاريخها الكبير ليتحدث عنها وليس ألقابها، تعمل وتجتهد لتصنع مجدا أكبر مما حققته، مشوار فني كبير لن ترصده كلمات ولكن يمكن تلخيصه في اسم ديانا حداد.

وتقابل "ديانا" جمهورها المصري من خلال حفل يقام ضمن مهرجان الموسيقى العربية الذي ينطلق غدا، في حفل يقام يوم 27 من الشهر الجاري وأوضحت أنها تحضر لهم لائحة اغان كبيرة ستنال إعجابهم.

وكشفت " ديانا" في حوارها لـ صدى البلد تفاصيل ألبومها الجديد وسبب غيابها وطريقة تعاملها مع الشائعات، وطقوسها بعيدا عن الوسط الفني، وسبب قلة أغانيها المصرية.

الموسيقى العربية 

أعربت المطربة الكبيرة ديانا حداد عن سعادتها بمقابلة الجمهور المصري من خلال مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية، وقالت:" أحضر لجمهوري، لائحة طويلة بالأغاني وسأطلب  من الجمهور الاختيار، واخترت عددا من الأغاني لعمالقة الفن، وأنتظر هذا اللقاء مع الجمهور المصري.

ديانا حداد

ألبوم 2020

وتحدثت ديانا عن أحدث ألبوماتها الغنائية وقالت:" الالبوم يحمل اسم ديانا حداد ٢٠٢٢، وهو متنوع اللهجات ومختلف بطريقة طرحه، حيث نطرح اغنيتين كل شهر، وأخذ منا مجهودا كبيرا في تحضيره.

غياب 

كشفت المطربة الكبيرة ديانا حداد سر غيابها عن طرح الالبومات الغنائية وأكدت ان هذا يعود لتغير طبيعة السوق، وقالت: أنا من الاوائل الذين قدموا الاغاني المنفردة وذلك لاعطاء المجال اكثر لانتشار الاغاني ودعمهم اعلامياً بشكل جيد بدلاً من طرح البوم كامل والاغاني لا تأخذ حقها بالانتشار والوصول الى الجمهور.

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عودة لجمهورها

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال عن عودتها لجمهورها بعد غياب، وقالت:"لمست حب الجمهور والناس بشكل كبير وهذا الشيء اسعدني جداً وأشكرهم من خلالكم على محبتهم وسؤالهم واهتمامهم بي وتواصل الاعلام والميديا مع إدارة أعمالي للاطمئنان عني".

قلة أغانيها المصرية 

كشفت الفنانة ديانا حداد عن السبب وراء قلة أغانيها باللهجة المصرية، وقالت": ليس هناك سبب بالعكس الأغنية المصرية من اللهجات التي نجحت بها وأحبها جداً وقريبة على قلبي واحرص على تقديمها دائماً والجمهور المصري له مكانة كبيره في قلبي ..والجديد في الالبوم الجديد سوف يحمل الكثير من الاغنيات باللهجة المصرية المحببة الى جانب لهجات اخرى متنوعة.

ألقاب

أكدت الفنانة ديانا حداد، أنها لا تهتم بالألقاب بقدر اهتمامها بما تقدم من مستوى أغان وأعمال وقالت:"الألقاب لا تعنيني  وقد حصلت على لقب (برنسيسة الغناء العربي ) تكريماً وتقديراً لي من جمهوري الغالي ومن الالقاب التي أعتز بها.

محرر صدى البلد مع ديانا حداد

برامج المواهب 

وعن رأيها في برامج اكتشاف المواهب وهل عرض عليها التواجد في أحدها قريبا ام لا، قالت:" من فترة ليست ببعيدة عرض عليّ برنامج من البرامج المعنية بالاصوات والهواة ولكنني سأختار الانسب لانني كنت من الأوائل الذين خاضوا هذه التجربة في برنامج ( نجم الخليج )".

طقوس 

وتحدث معنا عن طقوسها خارج الوسط الفني وقالت:"حياتي أعيشها بشكل طبيعي مع عائلتي أقوم بواجباتي تجاههم وتجاه نفسي، عندي جدول يومي ألتزم به من رياضة ، تأملات . قراءة كتب، قضاء الوقت مع عائلتي بالاضافة الى التزامات عملي.

شائعات

وردت ديانا على شائعات اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت:"لم أقر بهذ الشيء ولم يخرج أي بيان من مكتبي الإعلامي يخص هذا الموضوع، وأؤكد أنني لم أعتزل الفن".

السوشيال ميديا 

وعن طريقة تعاملها مع مواقع التواصل الاجتماعي قالت:"دائمة التواصل بكل احترافية مع جمهوري الغالي، على كل مواقع التواصل الاجتماعي وأحرص على ذلك دائماً وأن اكون قريبة من جمهوري بكل جديد.

ديانا حداد

بناتها والفن 

وعن دخول أبنائها عالم الفن قالت:"الصغيرة تغني ولكن لا تحب أن تكون فنانة، وانا لست ضد هذا، وعمري ما ضغطت عليهم، فأنا تغيرت، كنت قديما صارمة ولكن الآن أصبحت مختلفة.

أكثر نضجا

وسألناها ما الذي تغير بداخلها قالت:"أصبحت اكثر نضجاً من قبل واكتسبت الكثير من الخبرة في الحياة وأصبحت اكثر تصالحاً واكثر سلاماً مع نفسي ولكن ما زالت ديانا الطفلة موجودة بداخلي رغم ذلك النضوج. 

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