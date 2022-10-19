صاحب الكرة الذهبية بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لملاقاة إلتشي، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ديفيد ألابا

خط الوسط: فيدي فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رورديجو جويس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

ويأتي على رأس تشكيل ريال مدريد في مباراة اليوم، الفرنسي كريم بنزيما المتُوج مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وتُقام المباراة على ملعب فريق إلتشي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، فيما يتذيل إلتشي جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.