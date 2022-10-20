تيل الفرامل بـ13 ألفا.. رابطة السيارات تفجر مفاجأة عن حل أزمة قطع الغيار

كشف المهندس خالد سعد آمين عام رابطة مصنعي السيارات، آخر مستجدات أزمة قطع غيار السيارات في السوق المحلي في ظل الظروف العالمية الحالية.



وقال خالد سعد، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك شركات في مصر تصنع تيل الفرامل، وبعض قطع غيار السيارات، مضيفا أن المشكلة في المواد الخام، والتي يتم استيرادها من الخارج.



وأضاف المهندس خالد سعد آمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن لدينة مشكلة في الاستيراد والعملة الصعبة، وتيل الفرامل وصل في لبعض السيارات ل ١٣ الف جنية، مستدركا أن مهتمين حاليا بتدعيم الصناعة المحلية، ونبدأ من الوقت الحالي.

الدولة مهتمة بتصنيع مستلزمات السيارات



وتابع المهندس خالد سعد آمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن الدولة مهتمة بتصنيع مستلزمات السيارات لتغطية السوق المحلي.

