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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تيل الفرامل بـ13 ألفا.. رابطة السيارات تفجر مفاجأة عن حل أزمة قطع الغيار

قطع غيار السيارات
قطع غيار السيارات

كشف المهندس خالد سعد آمين عام رابطة مصنعي السيارات، آخر مستجدات أزمة قطع غيار السيارات في السوق المحلي في ظل الظروف العالمية الحالية. 

 

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عضو شعبة قطع غيار السيارات: 900 جنيه زيادة سعر تيل الفرامل


وقال خالد سعد، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك شركات في مصر تصنع تيل الفرامل، وبعض قطع غيار السيارات، مضيفا أن المشكلة في المواد الخام، والتي يتم استيرادها من الخارج. 


وأضاف المهندس خالد سعد آمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن لدينة مشكلة في الاستيراد والعملة الصعبة، وتيل الفرامل وصل في لبعض السيارات ل ١٣ الف جنية، مستدركا أن مهتمين حاليا بتدعيم الصناعة المحلية، ونبدأ من الوقت الحالي. 

 

الدولة مهتمة بتصنيع مستلزمات السيارات


وتابع المهندس خالد سعد آمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن الدولة مهتمة بتصنيع مستلزمات السيارات لتغطية السوق المحلي. 
 

خالد سعد رابطة مصنعي السيارات مصنعي السيارات قطع غيار السيارات أزمة قطع غيار السيارات

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