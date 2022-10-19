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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي.. تامر أمين: شكلة موسم حلو وهترزق

تامر أمين
تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على فوز النادي الأهلي على نادي الإسماعيلي، في أول مباراة له في بطولة الدوري العام الموسم الجديد. 

 

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تامر أمين: مصر تقف على أرض صلبة


وقال تامر أمين، في برنامجه آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، إن :"النادي الاهلي فوقنا كلنا، والاهلي كسب واحد صفر باقدام اللاعب شادي حسين، وكل هذا الكلام حلو، والاحلى منه هو مدرب النادي الأهلي كولر". 


وأضاف تامر أمين، أن النادي الاهلي يفتتح مشواره في الدوري بالفوز على الاسماعيلي بهدف رائع للاعب شادي حسين، متابعا أن المدرب كولر غامر بفكر وهندسة. 

 

الأهلي بدأ الدوري بانتصار على الاسماعيلي


وأكمل الإعلامي تامر أمين، أنه النادي الأهلي بدأ الدوري بانتصار على الاسماعيلي الفريق القوي، والنبي شكلة موسم حلو وهترزق.
 

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