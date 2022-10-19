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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيارة مشبوهة قرب مبنى الكابيتول تثير الذعر بأمريكا.. والشرطة تعتقل 3 أشخاص|شاهد

الكابيتول الأمريكي
الكابيتول الأمريكي

أعلنت شرطة الكابيتول الامريكية، اليوم الاربعاء، عن اعتقال ثلاثة أشخاص وسط تحقيق جار حول “سيارة مشبوهة” بالقرب من مبنى الكابيتول.

وقال مراسل “فوكس نيوز” إن كلبًا تابعًا للشرطة التقط أثرًا لشيء ما في السيارة، مضيفًا أن هناك قلقًا بشأن وجود أسلحة في السيارة.

وتم حث الجمهور على الابتعاد عن منطقة الكتلة 100 من شارع East Capitol، حيث أغلقت الشرطة الطرق القريبة.

يأتي هذا التطوير بعد ساعات قليلة من الإبلاغ عن حزمة مشبوهة في وزارة الطاقة الأمريكية أو بالقرب منها في جيرمانتاون بولاية ماريلاند، على بعد حوالي 40 دقيقة من مبنى الكابيتول الأمريكي.

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