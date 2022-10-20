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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت: الزمالك فاز بشق الأنفس على سموحة.. وشيكابالا كلمة السر.. فيديو

شيكابالا
شيكابالا

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي الزمالك حقق فوزا في غاية الصعوبة أمام سموحة بهدف دون رد، في افتتاح بطولة الدوري الممتاز .

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وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك حقق فوز «بشق الأنفس»، في ظل عدم استقرار البرتغالي فيريرا على بديل المغربي أشرف بن شرقي الذي رحل عن القلعة البيضاء، قائلاً «فيريرا مازال في مرحلة التجارب لاكتشاف بديل بن شرقي».


وواصل، أن فريق سموحة ظهر بمستوي جيد أمام الزمالك وكان قريب من الفوز، مؤكداً أن فيريرا كان لديه الثقة بتحقيق فريقه الفوز أمام الفريق الساحلي.


وأشار حتحوت، إلى أن شيكابالا كان كلمة السر في فوز الزمالك أمام سموحة، مضيفاً أن فريق سموحة سيكون منافس شرس لجميع الأندية خلال المباريات الدوري.

هاني حتحوت نادي الزمالك سموحة الدوري الممتاز أشرف بن شرقي

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