زيادة تتخطى 100 ألف جنيه.. أحدث أسعار هوندا سيتي موديل 2022 | صور

تقدم العلامة التجارية هوندا مجموعة متنوعة من سيارات السيدان في السوق المصري، وتعتبر السيارة سيتي موديل 2022 أحد أبرز تلك السيارات، وشهدت أسعارها زيادة رسمية جديدة تصل الى 110 ألف جنيه على جميع فئاتها.

هوندا سيتي موديل 2022

مواصفات السيارة هوندا سيتي موديل 2022

جاءت السيارة هوندا سيتي موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 121 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر.

يمكن للسيارة هوندا سيتي موديل 2022 الانطلاق والتسارع من وضعية السكون وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن 9.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.

هوندا سيتي موديل 2022

حصلت سيارة هوندا سيتي موديل 2022 على مجموعة من المميزات الخارجية مثل إمكانية فتح الشنطة الخلفية دون استخدام المفتاح، مصابيح أمامية هالوجين، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، ومصد خلفي، ومكيف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية، إمكانية طي المقاعد الخلفية و جنوط رياضية 15 بوصة، أو 17 بوصة حسب الفئة.

دعمت السيارة هوندا سيتي موديل 2022 ببعض الكماليات الداخلية البارزة مثل مثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وإضاءة نهارية “LED” في الأمام والخلف، وإشارات LED، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء أحادي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وفرش المقاعد من القماش.

هوندا سيتي موديل 2022

أسعار السيارة هوندا سيتي موديل 2022

هوندا سيتي موديل 2022 الفئة الأولى LX بسعر 540,000 جنيه.

هوندا سيتي موديل 2022 الفئة الثانية LX Sport بسعر 560,000 جنيه.