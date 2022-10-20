مشروع الرمال السوداء أبلغ رد على المشككين..الدولة المصرية تعمل على استثمار مواردها

أكدت الاعلامية ريهام السهلي، أن مشروع الرمال السوداء أبلغ رد على المشككين، مضيفة أن الدولة المصرية تعمل على استثمار مواردها ولا تُهملها.



وأضافت ريهام السهلي، في برنامجها المواجهة، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن الرمال السوداء كانت تتعرض للنهب والسرقة وكانت تباع بأسعار رخيصة للغاية، مضيفة أن الرمال السوداء كنز غير عادي للدولة المصرية.

وتابعت ريهام السهلي، أن هناك تحقيق صحفي حذر مرارا من سرقة الرمال السوداء، إلى أن جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم إقامة مشروع قومي للرمال السوداء.

الرمال السوداء ثروة قومية



وأكملت الإعلامية ريهام السهلي، أن كان هناك تشكيل عصابي يعمل على سرقة الرمال، وتم عمل كمائن لضبطهم، كون الرمال السوداء ثروة قومية.



